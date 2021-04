El último lunes 26 de abril se dio el esperado encuentro entre el periodista Gustavo López y el youtuber español Ibai Llanos, enfrentándose cara a cara luego de muchos mensajes de uno a otro durante los últimos meses.

“Tus hijos me ven, no les has preguntado que es lo que ven, no quieres conseguir una entrevista con Dybala, te da igual, haces otra cosa”, precisó en primera instancia el español.

López, ante lo precisado sobre Paulo Dybala, aseguró que por el momento no le parece atractivo hacer una nota con el jugador de la Juventus.

“Yo también quería que entiendas a lo que nos dedicamos, Tú decías que es solo sentarse aquí y ya. Realmente hay un trabajo muy importante detrás. Hay un montón de gente que se dedican a entrener a miles de personas”, volvió a disparar Ibai, a lo que Gustavo solo atinó a sonreir.

“Ibai, otra vez gracias, si te molestó te pido disculpas. Bueno, tienes que hace mñas notas, para que salgas en mi programa”, cerró López, mientras que el español, mucho más calmado, agradeció la entrevista.

