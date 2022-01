El siempre polémico Zlatan Ibrahimovic se involucró, indirectamente, en el futuro de Kylian Mbappé. El delantero del AC Milan concedió una entrevista para el diario ‘L’Equipe’ en la que se refirió a la estrella del París Saint-Germain y el consejo que le dio sobre su posible llegada al Real Madrid.

“¿Mbappé al Real Madrid? Sólo Kylian puede responder a esa pregunta. Depende de lo que quiera y de lo que piense. Yo habría ido. Pero si yo fuera el PSG, intentaría retenerlo. Será él quien decida”, sostuvo Zlatan.

“El PSG quiere retenerlo, obviamente, pero ¿él quiere quedarse? También creo que hay otros clubes que lo quieren: si eres un directivo, tienes los medios para ficharle y no quieres llevarte a Mbappé, estás en el negocio equivocado. Me preguntó, sí, y le dije: ‘Si yo fuera tú, me iría al Real’”, agregó el delantero sueco

La recomendación se la dio Ibrahimovic dado que, como señala “tuve la oportunidad de jugar en diferentes equipos, diferentes países, con diferentes campeones, y así aprendí y crecí. Jugar en casa toda tu carrera es más fácil, en mi opinión. Pero si haces la maleta y vas a otros equipos, es una aventura”, reconoció Ibrahimovic al ser preguntado por Mbappé”.

Ibrahimovic en el PSG

El atacante de Suecia fue pieza clave en el PSG durante el tiempo que vistió la camiseta de los parisino y consideró que ayudó, en su momento, al club del Parque de los Príncipes a crecer: “Sí, al 100%. Todos los días trabajé en ello. Traje las cosas a las que estaba acostumbrado en la Juve o en el Milan. No me adapté al PSG, fue todo lo contrario. El PSG quería llegar al máximo nivel, dentro y fuera del campo, pero había mucho que hacer. Me enorgullece decir que estuve allí al principio y ver dónde está hoy. Ha sido fantástico”