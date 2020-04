A pesar de no haber sido compañeros en sus exitosas carreras, Felipe Melo no dudó en escribirle a Zlatan Ibrahimovic para ofrecerle formar parte del Palmeiras de Brasil en los próximos meses; sin embargo, aún no hubo una respuesta del centrodelantero del AC Milan.

“Él me aprecia aunque no somos amigos. Le mandé un mensaje para que viniese a nuestro club, pero todavía estoy esperando su respuesta", precisó el brasileño en una entrevista con ‘Canal Allianz Parque’.

Ibrahimovic cuenta aún con un futuro incierto, pues su relación con el cuadro italiano se debería renovar en junio; sin embargo, a partir de la pandemia del coronavirus, nada está escrito.

Cabe mencionar que la Serie A se encuentra detenida pero ese no es motivo para que Zlatan no se mantenga en forma, pues el sueco viene entrenando en el club Hammarby de su país.

