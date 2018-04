Ibrahimovic reveló el principal problema que tuvo con Mourinho

Se habló demasiado de la salida de Zlatan Ibrahimovic del Manchester United. Muchos creyeron que se fue por una mala relación que tuvo con José Mourinho.



Sin embargo, siempre recibió la confianza del portugués. Aunque existió un punto en donde tanto Zlatan Ibrahimovic como el técnico de los 'Red Devils' no coincidían.



En una entrevista con ESPN, Zlatan Ibrahimovic confesó que para José Mourinho era un total dolor de cabeza no contar con él. Pero logró superar ese inconveniente con la llegada de Romelu Lukaku.



"José Mourinho me dijo que el único problema que tenía conmigo era cuando tenía que darme descanso", reveló Zlatan Ibrahimovic, que ahora es el flamente refuerzo de Los Ángeles Galaxy.



"Me gusta José Mourinho. Es el 'The Special One'. Le gusta ganar. Allá donde fue, ganó. Me hizo sentirme cómodo. Me dio mucha responsabilidad", añadió 'Ibracadabra'.



El actual '9' de LA Galaxy tuvo un debut asombroso en la Major League Soccer. Le dio el triunfo a los suyos en el derbi de la ciudad con un golazo de media distancia y otro de último minuto.