Icardi, protagonista del llanto de Wanda Nara en la televisión italiana | VIDEO

Mauro Icardi atraviesa momentos complicados en el Inter de Milán por culpa de Wanda Nara, su esposa y agente.

En los últimos días, Wanda Nara ha sido víctima de ataques incesantes de la afición del Inter de Milán y agravó indirectamente el presente de su esposo Mauro Icardi.

Wanda Nara saliendo de un teatro ante el acoso de los periodistas. (Foto: Agencias)

Por ello, Wanda Nara salió por primera vez en televisión pública para hablar del tema. Fue tan difícil su aparición que hasta terminó llorando delante de las cámaras.

"Mauro [Icardi] está sufriendo. No queremos irnos", dijo Wanda Nara, con lágrimas en los ojos, en el programa italiano "Tiki-Taka".

► Icardi, Wanda y Brozovic: el nuevo escándalo que remece el vestuario del Inter de Milán | VIDEO



► Real Madrid: Wanda Nara, la razón por la que Mauro Icardi no vistió de blanco



Ha sido tanta la preocupación y desesperación de la esposa de Mauro Icardi que hasta se llegó a comunicar con Massimo Moratti, ex presidente del Inter de Milán que respaldó al delantero argentino.

"Le mandé un mensaje para agradecerle sus palabras, porque, de verdad, Mauro estaba muy mal. Le pedí si me puede dar una mano para que él vuelva a jugar. Y me respondió '¿Cómo no te doy una mano, si yo lo entiendo a él?", indicó antes de romper en llanto.

Toda esta turbulenta situación generó que el cuerpo técnico del Inter de Milán le arrebatara la cinta de capitán a Mauro Icardi, algo que no logra comprender ni superar.

"A Mauro le han quitado una pierna quitándole el brazalete. Nunca ha pensado en el dinero, siempre ha querido honorar la camiseta. El brazalete lo llevaba con honor", sentenció Wanda Nara.