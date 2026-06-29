Ignacio Buse (34º ATP) vuelve a escena y afrontará un nuevo desafío en el circuito profesional. El tenista peruano enfrentará al estadounidense Emilio Nava (87ºATP) este lunes 29 de junio de 2026 por la primera ronda de Wimbledon, el tercer y penúltimo Grand Slam de la temporada. A continuación, conoce el horario, canales TV y dónde ver ONLINE el partido de ‘Nacho’.

¿A qué hora juegan Ignacio Buse vs Emilio Nava HOY por Wimbledon 2026?

El partido entre Ignacio Buse y Emilio Nava está programado para este lunes 29 de junio desde las 5:00 a.m. (hora peruana), no antes, por la primera ronda de Wimbledon 2026. El encuentro se disputará en el court 4 del All England Lawn Tennis and Croquet Club, Londres.

Buse buscará continuar con su crecimiento en el circuito ante uno de los jugadores más destacados de los últimos años. El peruano tendrá enfrente a un rival accesible, ya que soll ha disputado un duelo sobre la superficie de césped.

El duelo representa una nueva oportunidad para ‘Nacho’ de seguir escalando posiciones y meterse dentro de los mejores rankeados en el tenis.

¿Dónde ver EN VIVO Ignacio Buse vs Emilio Nava HOY por Wimbledon 2026?

El partido entre Ignacio Buse y Emilio Nava por la primera ronda de Wimbledon 2026 podrá verse EN VIVO a través de Disney+ Premium en Perú y Latinoamérica. El encuentro no contará con transmisión por señal abierta.

Horarios, canales TV y dónde ver ONLINE Ignacio Buse vs Emilio Nava por Wimbledon 2026