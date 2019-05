Iker Casillas agradeció el apoyo de sus seguidores tras recibir alta médica | VIDEO

El aprecio de millones de hinchas del fútbol hacia Iker Casillas quedó demostrado ni bien se supo que el arquero había sufrido un infarto en un entrenamiento. A través de las redes sociales, los mensajes de aliento abundaron.

Varios días después, y ya repuesto, Iker Casillas fue dado de alta y, mediante un video publicado en Twitter, Instagram y Facebook, el futbolista agradeció todo el apoyo que recibió en los últimos días.

"Hola, muy buenas a todos. Gracias, gracias y mil veces gracias. Gracias por la preocupación, por los mensajes... he estado al tanto de todo y solo decir que un fuerte abrazo", dijo Iker Casillas, que salió del hospital junto con su esposa, Sara Carbonero.

El mensaje de agradecimiento de Iker Casillas. (Captura y video: YouTube)

El arquero de Porto, asimismo, ratificó que está bien y que es momento de recuperarse. "Estoy súper emocionado por todas las muestras de cariño que me han dado y bueno, a recuperarse, es lo que toca. Pero está todo bien y en calma. Un abrazo grande", añadió.

Horas antes, a su salida del hospital, Iker Casillas no dio pistas de su futuro, pero indicó que "lo más importante es estar aquí". "Me encuentro mucho mejor, será un reposo de un par de semanas o incluso de un par de meses. La verdad es que me da igual", dijo también.