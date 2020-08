El 1 de mayo de 2019, Iker Casillas sufrió un infarto de miocardio en un entrenamiento con el Porto y acabó poniendo fin a su carrera deportiva como jugador. Más de un año después, el campeón del mundo con España en 2010 apareció, al borde de las lágrimas, para levantar el trofeo de la Copa de Portugal.

El exportero, junto a Danilo, elevó el trofeo de campeón de la Copa de Portugal tras haber derrotado por 2-1 al Benfica en la final. Los narradores de la transmisión se sorprendieron debido a que las cámaras no lo habían captado durante el partido.

Soccer Football - Taca de Portugal Final - Benfica v FC Porto - Estadio Cidade de Coimbra, Coimbra, Portugal - August 1, 2020 Porto's Danilo Pereira, Iker Casillas and teammates celebrate with the trophy after winning the Taca de Portugal, as play resumes behind closed doors following the outbreak of the coronavirus disease (COVID-19) REUTERS/Pedro Nunes

Casillas es muy querido en la afición del cuadro azul y blanco. Incluso, los fanáticos lanzaron una campaña para que el ex Real Madrid juegue al menos un minuto en el final de la Liga de Portugal. No obstante, los médicos no le dieron el permiso para el último adiós.

Los rumores apuntan a que el futuro de Casillas podría estar en el Real Madrid como asesor de Florentino Pérez y que su salida de Portugal es inminente, lo que ha dado más emoción a su aparición hoy en Coimbra, en la que podría ser su última celebración de un título luso.

Porto former goalkeeper Iker Casillas, center with hat, joins the players celebrating on the pitch at the end of the Portuguese League soccer match between FC Porto and Sporting CP at the Dragao stadium in Porto, Portugal, Wednesday, July 15, 2020. Porto defeated Sporting 2-0 to clinch the championship with two rounds left to play. (AP Photo/Luis Vieira)

Casillas llegó al Porto en el verano de 2015 y en cuatro temporadas sumó 156 partidos con los “dragones”, con los que ganó una Liga y una Superliga lusa, a la que ahora se suma otro campeonato y una Copa de Portugal.

