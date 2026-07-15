La final del Mundial 2026 entre España y Argentina ya se empieza a jugar fuera de la cancha. Esta vez, quien avivó la previa fue Iker Casillas, histórico arquero de la selección española, quien lanzó un mensaje contundente dirigido al combinado sudamericano en la antesala del partido por el título.

El campeón del mundo en 2010 utilizó sus redes sociales para referirse al decisivo encuentro y no dudó en marcar postura. Con un tono desafiante, Casillas dejó en claro su respaldo total a España y deslizó una frase que fue interpretada como una advertencia hacia Argentina, generando rápida repercusión entre hinchas y medios.

Sus declaraciones no pasaron desapercibidas, especialmente por el contexto de alta tensión que rodea la final. El enfrentamiento entre ambas selecciones, que llegan en gran nivel tras eliminar a potencias europeas, ha despertado una gran expectativa, y cualquier comentario suma presión al ambiente previo.

Mientras tanto, España y Argentina afinan detalles para el duelo decisivo que definirá al nuevo campeón del mundo. En ese escenario, voces autorizadas como la de Casillas aportan condimento a una final que promete ser intensa tanto dentro como fuera del campo.