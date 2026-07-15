Por Redacción EC

La final del Mundial 2026 entre España y Argentina ya se empieza a jugar fuera de la cancha. Esta vez, quien avivó la previa fue Iker Casillas, histórico arquero de la selección española, quien lanzó un mensaje contundente dirigido al combinado sudamericano en la antesala del partido por el título.

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