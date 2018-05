Iker Casillas: "No cambio a Cristiano Ronaldo por nadie"

Iker Casillas, portero del Porto, que comentará el Mundial de Rusia para una cadena de televisión, analizó algunos aspectos de la actualidad del Real Madrid.

Entre otros, la posible salida de Cristiano Ronaldo o un cambio del portugués por el brasileño del París Saint-Germain, Neymar.

"A día de hoy no cambio a Cristiano por nadie. El fútbol evoluciona, cambia, todos nos hacemos mayores, pero ahora mismo no. Messi es el mejor delantero al que me he enfrentado y el mejor que he tenido es Cristiano. Lo que hace es increíble, es de locos".

También restó importancia a las palabras del jugador luso después de la final de la Champions League. En ellas, insinuó que podría salir del Real Madrid esté verano.

"Lo vi después de haber terminado el partido. Pero es verdad que en ese momento se dicen cosas... siempre ha estado encantado, por mucho que han dicho que han malinterpretado, se ha quedado. Yo quiero que se quede en el Real Madrid.

Cristiano ahora mismo puede ir a la par con Di Stéfano. Mete más de 50 goles por año. Es muy competitivo, conmigo muy generoso, cariñoso y me ha escuchado".

Asimismo, declaró estar muy "contento" por la victoria del Real Madrid frente al Liverpool y manifestó su tristeza por el portero del Liverpool Loris Karius, que falló en dos de los tres goles del Real Madrid.

"Cuando ves a un chaval, que conozco, muy majo, humilde, pues no te alegras. Pero suele pasar. Igual que tienes la suerte de sacar una en la final del Mudnial, también puede pasar una como la de Benzema. Puede pasar factura. A mí me pasó contra Holanda en Brasil", comentó.

"Me alegro por la gente que conozco, me alegro de que el Real Madid siga ganando y que siga siendo el mejor de la historia. También me habría gustado estar en la final un Madrid -Oporto pero no pudo ser", agregó.

Respecto a Zinedine Zidane, aparte de alabar su trabajo y su valía como entrenador, destacó que el técnico francés también tiene "esa esencia y esa estrella" con la que ha ganado mucho desde que dirige al Real Madrid.

"Algo tendrá para que gane el Real Madrid tres Champions seguidas. No sé si es entrenar muy bien, buen hacer en el vestuario... algo tiene qué hacer. Le he tenido de compañero, de jugador, de segundo técnico... empezaba un poco en el mundo del entrenador, nunca lo llegué a pensar, pero ha sido algo espectacular".