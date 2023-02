Los Premios The Best se tiñeron de celeste y blanco, dado que los argentinos se llevaron casi todas las categorías de la ceremonia de la FIFA. No obstante, al parecer esto no cayó muy bien en Iker Casillas, exarquero del Real Madrid y de la selección de España, quien publicó un enigmático mensaje en redes sociales tras la gala.

Para recapitular: Lionel Messi fue elegido el mejor del mundo; Emiliano ‘Dibu’ Martínez mejor arquero; Lionel Scaloni mejor entrenador e incluso la hinchada de la ‘Albiceleste’ se llevó el premio a mejor afición

Ahora, cuando se puso punto final de la ceremonia de la FIFA, Iker Casillas utilizó su cuenta de Twitter para postear el siguiente mensaje: “Yo hay cosas que no entiendo de esto de los premios del fútbol...”.

Si bien no especificó para quién o quiénes iba destinada su crítica, en redes sociales recordaron que anteriormente criticó a Lionel Messi cuando le dieron su séptimo Balón de Oro.

Yo hay cosas que no entiendo de esto de los premios del fútbol… — Iker Casillas (@IkerCasillas) February 27, 2023

“Cada vez me cuesta más creer en esto de los premios del fútbol. Para mi, Messi, es uno de los 5 mejores jugadores de toda la historia pero hay que empezar a saber catalogar quiénes son los más destacados al cabo de una temporada. No es tan difícil puñeta! Lo hacen difícil otros”, publicó en aquel entonces.

¿Quién ganó el The Best 2023?