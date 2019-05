Iker Casillas fue dado de alta tras operación de corazón y no definió su futuro | VIDEO

El portero español Iker Casillas abandonó la tarde este lunes el hospital CUF de Oporto, donde estaba ingresado desde el pasado miércoles tras sufrir un infarto de miocardio en entrenamiento de su club.



Las primeras palabras de Iker Casillas tras recibir el alta médica. (Captura y video: YouTube)

Horas antes de salir del hospital, Casillas –que debe seguir con la recuperación en su domicilio– había adelantado que tenía el "corazón contento" en redes sociales, haciendo alusión a un tema compuesto por el argentino Palito Ortega. "¡Buenos días!! Yo con el #CorazónContento y vosotros? Seguimos mejorando!", escribió.



En los exteriores del hospital Iker Casillas dijo que no sabe qué será de su futuro, pero "me encuentro mucho mejor, será un reposo de un par de semanas o incluso de un par de meses. La verdad es que me da igual, lo importante es estar aquí".



El guardameta español, que salió del centro médico de la mano de su mujer, Sara Carbonero, agradeció todo el apoyo recibido estos días y consideró que "había que esperar" y "dejar que el corazón, el cuerpo y la cabeza se asienten".

"Fue algo que puede suceder en cualquier momento a cualquier persona, me tocó a mí", dijo Iker Casillas. El español, que cumplirá 38 años este mes, reconoció que tuvo "mucha suerte": "Puedo contarlo, lo pueden ver", indicó.



