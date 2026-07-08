Jorge Valdano e Iker Casillas protagonizan debate sobre Europa y Sudamérica en pleno Mundial 2026. Foto: @AtaqueFutbolero
Jorge Valdano e Iker Casillas protagonizan debate sobre Europa y Sudamérica en pleno Mundial 2026. Foto: @AtaqueFutbolero
Por Redacción EC

La recta final del Mundial 2026 dejó un panorama dominado por selecciones europeas. Tras la eliminación de Colombia frente a Suiza en los octavos de final, Argentina quedó como el único representante de América entre los ocho mejores equipos del torneo. Ese escenario dio pie a un animado intercambio entre Jorge Valdano e Iker Casillas durante el programa Los Protagonistas de TV Azteca, donde ambos defendieron el legado del fútbol europeo y sudamericano.

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