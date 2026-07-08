La recta final del Mundial 2026 dejó un panorama dominado por selecciones europeas. Tras la eliminación de Colombia frente a Suiza en los octavos de final, Argentina quedó como el único representante de América entre los ocho mejores equipos del torneo. Ese escenario dio pie a un animado intercambio entre Jorge Valdano e Iker Casillas durante el programa Los Protagonistas de TV Azteca, donde ambos defendieron el legado del fútbol europeo y sudamericano.

Durante el programa, Iker Casillas resaltó la presencia mayoritaria de selecciones europeas en los cuartos de final y aseguró que el nivel competitivo del fútbol mundial se encuentra actualmente en ese continente. “El nivel está en Europa. Si pierden Argentina y Colombia, al final, todos son europeos”, señaló el exarquero español.

Argentina enfrenta a Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026: horario y canal de TV. Foto: EFE

Las declaraciones de la leyenda del Real Madrid llegaron antes del compromiso entre Argentina y Egipto por los octavos de final.

La respuesta de Jorge Valdano en defensa del fútbol sudamericano

Las palabras de Casillas provocaron una rápida reacción de Jorge Valdano, campeón del mundo con Argentina en México 1986, quien defendió la tradición futbolística de Sudamérica recordando a algunas de sus máximas figuras.

“En Sudamérica tenemos a Alfredo Di Stéfano, Pelé, Diego Maradona, Lionel Messi y hemos dejado entrar a Johan Cruyff porque… alguno había que poner de Europa, ¿no?”, dijo Valdano

El comentario generó risas en el estudio y dio paso a un intercambio de nombres entre ambos exfutbolistas.

“También están Platini, Xavi, Iniesta, Zidane, Pirlo, Puskás, Gento…”, agregó Casillas. Valdano cerró el debate con otra respuesta en tono distendido: “Nosotros de segundo escalón también tenemos una veintena”.

Cuando Jorge Valdano habla solo hay que sentarse, callarse y escuchar. 🤫 pic.twitter.com/Te1ZDGc3jK https://t.co/AkoekxU3XN — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) July 8, 2026

Casillas, Valdano y una apuesta por el Mundial 2026

Además del debate, ambos confesaron que mantienen una apuesta sobre quién terminará levantando el trofeo de la Copa del Mundo. Iker Casillas explicó que, si Argentina no consigue el título, Valdano deberá invitar una cena. “Tengo una apuesta con Jorge de una cena para todos, que es que Argentina no gana el Mundial”, reveló el español.

El exdelantero argentino respondió dejando en claro su confianza en la Albiceleste: “Yo solo apuesto a ganador, imagínate la fe que tengo”.

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