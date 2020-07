Iker Casillas acompañó a la plantilla del Porto el día que levantaron el trofeo de la Primeira Liga. El español vivió una jornada especial porque volvió al estadio en el que vivió momentos inolvidables con el cuadro luso.

El arquero, sin actividad desde el 2019 por motivos de salud, ha sido aclamado por los hinchas del club. De hecho, los partidarios hicieron un movimiento en redes sociales para que el campeón del mundo tenga minutos en la temporada y se despida formalmente dentro de una cancha.

Sin embargo, el gran anhelo de los aficionados terminó después de las declaraciones de Sergio Conceiçao, entrenador del Porto, este domingo en la conferencia de prensa previo al duelo contra Moreirense.

“Las personas que piden esto no tienen idea de lo que está sucediendo. Casillas no puede jugar. Por ahora ni siquiera sé si tiene la garantía médica para jugar, creo que no existe tal permiso por parte de los médicos para jugar”, explicó el DT.

“Iker no tiene contrato con el Porto. Pero ni siquiera tiene que ver con eso, incluso podrías hacer un contrato de un día o un mes para que participe. Tiene que ver con su salud. Y no es posible”, añadió sobre el caso de Casillas.

“Las personas están mal informadas y luego crean estos movimientos, que no sé de dónde vienen. Pero las personas, con la computadora frente a ellos, tienen derecho a escribir lo que quieran y luego comienza a tomar forma y comienzan a surgir tales movimientos”, expresó.

Asimismo, Sergio Conceiçao destacó la influencia del español durante su etapa en el club. “Fue un jugador importante para todos nosotros, es un hombre de fútbol respetado en todo el mundo por todo lo que ha logrado y logrado”, sostuvo.

Por último, el estratega envió sus buenos deseos a Casillas, quien está voceado para volver a la ‘Casa blanca’. “Si se confirma su regreso al Real Madrid, es que tiene salud y mucha fuerza para este proyecto. Es justo lo que tengo que decir”, concluyó.