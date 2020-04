El próximo 1 de mayo se cumplirá el primer año del infarto agudo de miocardio que sufrió Iker Casillas mientras entrenaba con el Porto. La salud del portero preocupó a todo el mundo del deporte, pero afortunadamente recibió el alta médico.

Durante ese periodo, el español ha estado concentrado en hacer un buen proceso de recuperación. Por ahora, el ‘1’ de los ‘Dragones’ evita dar pistas por su vuelta a la actividad profesional, pues solo está enfocado en disfrutar cada experiencia que la vida le brinda.

“Algunas cosas han cambiado, principalmente en mi cabeza. Empecé a valorar más los momentos. A veces, nosotros, los jugadores, no valoramos lo que tenemos y no creemos que podamos hacer felices a mucha gente y eso ha cambiado un poco”, reconoció Casillas en una entrevista al programa FC Porto en casa, emitido mediante las redes sociales del club portugués.

El campeón de mundo, que tiene contrato con la entidad lusa hasta junio del próximo año, reconoció que el regreso a los campos dependerá de una evaluación médica, pero aseguró que tiene otras prioridades. “Hay que ser realista. Lo más importante es mi salud”, manifestó.

En la misma entrevista, Casillas recordó cómo vivió los primeros días posteriores al infarto. “Después del ataque al corazón, estuve triste durante aproximadamente un mes, tenía miedo de caminar, dormir y hacer algún esfuerzo físico. Era imposible”, confesó.

Sin embargo, el tiempo, la dedicación, la paciencia y el apoyo de su familia han sido sus mejores aliados durante esta complicada etapa. “Me siento bien”, expresó el histórico del Real Madrid.

“Pero también tengo mucha medicación que me hacen sentir bien. Creo que solo los médicos pueden decir lo que puedo o no puedo hacer”, indicó Casillas, quien no hace alusión al retiro definitivo, pero que dio indicios de este luego de postularse a la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

