Iker Casillas no pasa sus mejores días. A inicios de mayo, el arquero de Porto sufrió un infarto en entrenamiento de Porto y, este martes, su esposa, Sara Carbonero, reveló que fue operada de un tumor maligno en el ovario. Afortunadamente, "todo ha salido bien" en la intervención de la periodista.

- Conmebol: clubes que participen en Copa Libertadores y Sudamericana deben jugar en Primera División

- Los jugadores que Gareca llevó a Copa América 2015 que hoy siguen y los que ya no están

A través de Instagram, la periodista contó su testimonio y los momentos difíciles que le ha tocado vivir por la revisión médica. Asimismo, Carbonero contó sentirse tranquila y con la confianza de que las cosas saldrán bien para continuar con el tratamiento.

"Cuando aún no nos habíamos recuperado de un susto, la vida nos ha vuelto a sorprender. Esta vez me ha tocado a mí, esa dichosa palabra de 6 letras que todavía me cuesta escribir. Hace unos días en una revisión, los médicos me vieron un tumor maligno de ovario y ya he sido operada. Todo ha salido muy bien, afortunadamente lo hemos pillado muy a tiempo, pero todavía me quedan unos meses de lucha mientras sigo el tratamiento correspondiente", escribió.





"Estoy tranquila y con la confianza de que todo va a salir bien. Sé que el camino será duro pero también que tendrá un final feliz. Cuento con el apoyo de mi familia y amigos y con un gran equipo médico. Aprovecho para pedir desde aquí a mis compañeros periodistas el respeto y la comprensión con los que siempre me habéis tratado, especialmente en estos momentos tan difíciles y delicados para mí y mi familia", continuó.

Carbonero hizo el anuncio un día después del 38 cumpleaños de Iker Casillas, ex capitán del Real Madrid y de la selección española, considerado uno de los mejores porteros de la historia del fútbol mundial.