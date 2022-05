Detrás de las nubes, el cielo es siempre azul. Eso lo tiene claro Ilkay Gündogan, que hace algunos años vivió tiempos de aflicción, pero hoy ha vuelto a rebosar de júbilo con el Manchester City tras no tirar la toalla en el peor momento. Y es que, cuando el cielo estuvo a punto de teñirse de rojo en la Premier League, el estandarte alemán emergió como un auténtico héroe en el Etihad Stadium para mantener al ‘Sky blue’ en lo más alto del firmamento inglés. No hay otro color. Al menos, hoy por hoy, no. Y gracias, especialmente, a él.

Todo se tornó bastante complicado para los ‘Citizens’ este domingo, cuando el Aston Villa los puso contra las cuerdas con un sorprendente 2-0 en el marcador. Mientras la adversidad transcurría sin cuidado en Manchester, la ilusión crecía intensamente en Anfield, donde Liverpool luchaba por una victoria sobre los ‘Wolves’ para quedarse con el título liguero.

Finalmente, los ‘Reds’ sí ganaron y cumplieron con su parte, pero los ‘Sky blue’ también lo hicieron. İlkay Gündogan ingresó a los 68 minutos para ayudar a su equipo a conseguir el objetivo. Y no fue nada fácil. Tras la entrada del alemán, Phillipe Coutinho no tardó en aumentar la ventaja del Aston Villa a dos goles. Pero todo cambió, repentinamente, en cuestión de minutos.

Entre el 76′ y 81′, tres goles del Manchester City —dos de ellos de Gündogan— sentenciaron una épica remontada que motivaron las lágrimas de Pep Guardiola al final del partido. Todas las luces apuntaron al ‘8′ de camiseta celeste. Y no es para menos. El volante alemán, que llegó hace casi seis años a Manchester, ha conquistado su cuarta Premier League y, la de esta temporada, seguramente quedará marcada como la más especial para él.

Soccer Football - Premier League - Manchester City v Aston Villa - Etihad Stadium, Manchester, Britain - May 22, 2022 Manchester City's Ilkay Gundogan celebrates scoring their third goal REUTERS/Hannah Mckay EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 75 images, no video emulation. No use in betting, games or single club /league/player publications. Please contact your account representative for further details. / HANNAH MCKAY

Al borde del retiro

La carrera de Gündogan ha estado llena de obstáculos. Constantes lesiones lo alejaron reiteradas veces de las canchas, pero ninguna le atormentó tanto como la que sufrió el 14 de agosto del 2013, cuando jugaba para el Borussia Dortmund. Ese día empezó una tribulación para él.

Mientras el volante alemán, hijo de padres turcos, jugaba un partido con su selección —un amistoso ante Paraguay (3-3)—, de la nada comenzó a sentir dolores en la espalda, que lo obligaron a marcharse del campo a los 27 minutos, nueve minutos después de anotar un gol.

En un inicio, se pensaba que la lesión no era de gravedad. Pero fue un total desacierto. Los dolores, lejos de desaparecer, se intensificaron con el paso de las semanas. Y es que Gündogan había sufrido una delicada luxación en la columna vertebral. El sistema nervioso de su columna estaba muy afectado.

Entonces, el volante alemán tuvo que trabajar arduamente en su recuperación. De hecho, se esperanzaba en volver a jugar lo más pronto posible, pero su regreso se postergó mucho más de lo que esperaba. La incertidumbre se apoderó de él inevitablemente.

En ese tiempo, con solo 23 años, Gündogan ya era una de las grandes figuras del fútbol alemán. Se perfilaba como una de las cartas más especiales de Joachim Löw para el Mundial Brasil 2014, pero lamentablemente su sueño de levantar el título con la escuadra alemana —campeona en esa edición— se vio frustrada por la misma lesión.

Ilkay Gündogan con la selección alemana | Foto: AFP / THOMAS KIENZLE

La angustia del jugador era inmensa. Su carrera estuvo en jaque luego de que un cirujano y un tornillo casi le obligaran a colgar los chimpunes. Luego de la operación, no iba a volver a ser el mismo, pero afortunadamente encontró una luz en medio de las tinieblas.

“La peor parte fue que nadie sabía realmente qué tipo de lesión era. Vi a un cirujano y quería ponerme un gran tornillo en la espalda que no me permitiría jugar al fútbol a este nivel. Así que tenía miedo de no volver a jugar y estoy muy agradecido de haber encontrado al cirujano adecuado. Por supuesto, todavía tengo algunos problemas, pero me siento suficientemente bien”, contó el alemán en una entrevista en ‘The Guardian’ el año pasado.

En total, Gündogan se ausentó 428 largos días , que en algún momento lucieron eternos. En todo ese tiempo, el alemán se perdió 59 partidos con el Borussia Dortmund. Pero volvió. Y eso es lo más importante.

El resurgimiento

Con el equipo negriamarillo, Gündogan ganó una Bundesliga, una Copa de Alemania y la Supercopa de Alemania bajo el mando de Jürgen Klopp, de quien hoy es su verdugo en la Premier League. Gracias a esos éxitos, el Dortmund quería retenerlo el máximo tiempo posible, pero no pudo hacer nada ante las diversas ofertas que se le presentaban al jugador.

Pep Guardiola, que sufrió del talento del volante alemán constantemente en su etapa como entrenador del Bayern Múnich, decidió llevárselo a Inglaterra cuando se aventuró como técnico del Manchester City. Gündogan no lo dudó y aceptó llegar al Etihad a la par del estratega.

Foto: Agencias

La primera temporada del volante alemán con los ‘Citizens’ fue desafortunada. Primero sufrió una luxación de la rótula y, posteriormente, la rotura del ligamento cruzado, lo cual le alejó mucho tiempo de las canchas, pero no tanto como en el 2013/14. Apenas pudo disputar 16 cotejos en su campaña debutante en la Premier.

A pesar de las adversidades, Gündogan siempre tuvo el respaldo de Pep Guardiola. El entrenador de Sampedor es consciente de la enorme calidad y aporte de su jugador, por lo que nunca le soltó la mano, ni lo hará. Y así comenzó el verdadero resurgimiento del alemán.

En seis temporadas con el Manchester City, el volante de 31 años ha venido destacando silenciosamente, siendo una de las principales figuras del esquema de Pep. Hasta el momento, ha conquistado 11 títulos: cuatro Premier League, cuatro Copa de la Liga, dos Community Shield y una FA Cup .

Lesiones más graves Tiempo de recuperación Partidos perdidos Compresión espinal (2013/14) 428 días 59 partidos (Borussia Dortmund) Luxación de la rótula (2015/16) 133 días 10 partidos (Borussia Dortmund y Manchester City) Rotura del ligamento cruzado (2016/17) 241 días 31 partidos (Manchester City)

A nivel individual, merece mucha más valoración que la que hoy tiene. Y es que en esta temporada, Gündogan ha sido tan clave como en las anteriores. Entre Premier League y Champions disputó 37 partidos, en los que arrancó como titular 26 veces, anotando ocho goles y aportando cinco asistencias.

Sin duda alguna, el doblete de este fin de semana lo recordará por siempre. En el 2-0 abajo, ayudó a que su equipo a lograr el milagro en los minutos finales para sumar un nuevo trofeo a su palmarés. Gestó una hazaña parecida a la de Sergio ‘Kun’ Agüero en el 2012. Y, por ello, quedará en las páginas más gloriosas del Manchester City.