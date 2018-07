Hoy, mientras usted lee esta columna, la FIFA anunciará en su web oficial y redes sociales a los diez futbolistas nominados a los premios The Best. El galardón se entregará el 24 de setiembre en Londres y será una de las primeras oportunidades para imaginarnos un mundo sin Cristiano Ronaldo ni Lionel Messi. Las dos estrellas más brillantes de la constelación del fútbol serán ocultadas por una nube repleta de otras opciones. Será como volver a pisar tierra, después de diez años mirando al cielo.

La votación desde diferentes instancias del balompié (periodistas, jugadores, técnicos, etc.) finalizará a mediados de agosto. Eso quiere decir que el peso del Mundial de Rusia 2018 será decisivo para anunciar el nombre del nuevo monarca del balompié. Y en esa clasificación mundialista, lo de Cristiano fueron solo fueron ruidos fugaces, y lo de Messi, un completo silencio.

A pesar de que Leo y ‘CR7’ deben tener un espacio reservado para esa nominación, los nombres que más destacarán este mediodía en los medios podrían ser los de Antoine Griezmann, Luka Modric o Eden Hazard. Sumemos al adolescente-adulto Kylian Mbappé y tendremos a los candidatos principales para derrumbar esa dualidad del fútbol entre el ‘10’ argentino y la nave portuguesa.

El campo de acción para elegir será la mitad del 2017 y estos últimos días de julio 2018. En ese margen, Cristiano puede dar competencia para seguir vigente con la Champions ganada, sin embargo, bajo ese criterio, quien elevaría sus posibilidades sería Modric, quien suma Liga de Campeones y final de un Mundial. No la tendrá fácil el lusitano.

Desde el 2007 (con el triunfo del brasileño Kaká), todos los premios máximos otorgados a futbolistas han sido repartidos entre Cristiano y Messi. Cinco para cada uno. Igualados en la vitrina como para sellar ese empate técnico ante la historia y como escena final perfecta para esta batalla del fin del mundo.

Ya casi con el premio The Best FIFA destinado a un nuevo nombre, a ‘CR7’ y Messi solo les quedará firmar cuatro próximos meses espectaculares para dar pelea en el Balón de Oro que otorga France Football (sería en diciembre de este año). Será muy difícil asimilar verlos lejos de la cima. Serán nominados, aunque ya no favoritos. Serán dos reyes caminando sobre alfombras rojas, aunque esta vez sin coronas.