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Resumen

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La hinchada de Chicago celebró un gol con una avalancha | VIDEO.
La hinchada de Chicago celebró un gol con una avalancha | VIDEO.
Por Marco Quilca León

La pasión se desbordó en José Ingenieros. Nueva Chicago venció 1-0 a Almagro por la fecha 31 de la Primera Nacional (segunda división del fútbol argentino), pero el resultado quedó acompañado por una de las imágenes más llamativas de la jornada: la avalancha que protagonizaron los hinchas del ‘Torito’ en la tribuna visitante tras el gol de Iván Antúnes.

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