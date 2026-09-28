La pasión se desbordó en José Ingenieros. Nueva Chicago venció 1-0 a Almagro por la fecha 31 de la Primera Nacional (segunda división del fútbol argentino), pero el resultado quedó acompañado por una de las imágenes más llamativas de la jornada: la avalancha que protagonizaron los hinchas del ‘Torito’ en la tribuna visitante tras el gol de Iván Antúnes.

El defensor apareció a los siete minutos del primer tiempo y conectó de cabeza una pelota parada para marcar el único tanto del encuentro. Apenas el balón terminó dentro del arco, los aficionados de Chicago que habían viajado hasta el estadio Tres de Febrero se lanzaron hacia adelante para celebrar, generando una enorme avalancha humana en un sector que estaba repleto.

La escena fue todavía más especial porque el partido contó con público visitante como parte del regreso progresivo de las hinchadas visitantes a los estadios de la provincia de Buenos Aires. APreViDe había autorizado la presencia de ambas parcialidades para este encuentro y estableció un operativo de seguridad específico para el ingreso y egreso de los aficionados.

En la cancha, Chicago supo sostener la ventaja conseguida rápidamente. El equipo dirigido por Gastón Lotito se replegó con una línea de cinco y resistió los intentos de Almagro por encontrar el empate. El local terminó incluso con diez jugadores por la expulsión de Nicolás Tolosa en el segundo tiempo.

El triunfo tuvo además un valor importante para Nueva Chicago, que llegó a 36 puntos y dio un paso hacia el objetivo de mantenerse en la Primera Nacional. Pero mientras los jugadores celebraban el triunfo en el campo, la tribuna visitante ya había dejado su propia postal: una avalancha que convirtió el gol de Antúnes en una fiesta difícil de olvidar.

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