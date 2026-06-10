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Mundial 2026 EN VIVO | Últimas noticias y previa de la ceremonia de inauguración
Después de la ceremonia de inauguración se disputará el primer partido de la Copa Mundial entre las selecciones de México y Sudáfrica (Grupo A) sobre el césped del Estadio Ciudad de México.
El plato fuerte del espectáculo inaugural será la presentación de la cantante colombiana Shakira, quien interpretará, junto a Burna Boy, la canción 'Dai Dai', que es el tema oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026.
La inauguración de la copa del mundo contará con un prometedor espectáculo musical en el que participarán artistas y agrupaciones de la talla de Shakira, Belinda, Maná, Los Ángeles Azules, Alejandro Fernández, Lila Downs, Tyla, Danny Ocean y J Balvin.
Otro detalle que hace particular a este evento es que tendrá, por primera vez en su historia, tres ceremonias de inauguración, una en cada país anfitrión. La primera será en el Estadio Ciudad de México, ex estadio Azteca, ubicado en el corazón de la capital mexicana.
Esta copa del mundo es especial y única porque será la primera en albergar a 48 equipos y disputarse en tres países: Canadá, Estados Unidos y México. Es también conocido como el Mundial de Norteamérica.
La Copa Mundial de la FIFA 2026 rompe fuegos este jueves 11 de junio con la ceremonia de inauguración que se desarrollará al mediodía en el Estadio Ciudad de México, antes conocido como Estadio Azteca, escenario que fue sede de las míticas finales del torneo en las ediciones de 1970 y 1986. Sigue la cobertura en esta nota de El Comercio.
Colombia, Ecuador, Perú: 12:30 p.m.
Ciudad de México (México): 11:30 a.m.
Estados Unidos (Miami, Nueva York y Washington): 1:30 p.m.
Bolivia, Chile, Venezuela: 1:30 pm
Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 2.30 p.m.
España (Madrid): 7:30 p.m.