Incertidumbre por Mbappé: Real Madrid confirma lesión y preocupa a Francia de cara al el Mundial 2026
Kylian Mbappé viajó a Francia para tratarse un esguince en la rodilla izquierda y la recuperación sin cirugía aún no tiene fecha definida, generando dudas a casi 100 días del inicio de la Copa del Mundo.
La preocupación en el entorno de Kylian Mbappé crece tras confirmarse que el delantero sufre un esguince en su rodilla izquierda que lo ha tenido con molestias desde finales de 2025 y le impide jugar con regularidad en el Real Madrid. El club blanco anunció que no existe, por ahora, un plan de cirugía y que la recuperación se está llevando a cabo con tratamiento conservador, sin un plazo claro para su regreso.
La situación se volvió más crítico luego de que Mbappé tomara la decisión de viajar a Francia para someterse a más pruebas especializadas, acompañado por parte del staff médico del Real Madrid, en busca de limitar el dolor y optimizar su rehabilitación. Esta acción también reflejaría tensiones entre el entorno del jugador y los servicios médicos del club sobre el manejo de la lesión.
A casi 100 días del inicio del Mundial 2026, la preocupación crece en Francia y en el propio Real Madrid, ya que ninguno quiere arriesgar plazos fijos y apuestan por una recuperación al 100% del jugador. Mbappé había estado jugando a pesar de las molestias, antes de que el dolor se agudizara y lo dejara fuera de varios compromisos importantes de LaLiga y Champions League.
La baja de Mbappé se suma al problema general de lesiones en el Real Madrid, que recientemente también perdió de largo plazo a jugadores clave como Rodrygo, excluido de la temporada y del Mundial por una rotura de ligamento cruzado y menisco.
Mientras tanto, la selección francesa observa con atención la evolución de su capitán, cuyo protagonismo en la delantera es crucial para sus aspiraciones de ganar el Mundial 2026. En ‘Les Bleus’ esperan que el jugador pueda recuperarse totalmente y liderarlos en ese torneo.
