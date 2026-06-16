Por Redacción EC

En el fútbol existen figuras que trascienden generaciones, camisetas y épocas. Así quedó demostrado durante un reciente evento organizado por Adidas en pleno contexto del Mundial 2026, donde un momento espontáneo terminó captando la atención de miles de aficionados en redes sociales. Los protagonistas fueron Marcelo, Paul Pogba y Kaká, tres nombres que construyeron carreras brillantes, pero que por unos instantes volvieron a comportarse como simples admiradores frente a una leyenda del deporte: Zinedine Zidane.