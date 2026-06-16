En el fútbol existen figuras que trascienden generaciones, camisetas y épocas. Así quedó demostrado durante un reciente evento organizado por Adidas en pleno contexto del Mundial 2026, donde un momento espontáneo terminó captando la atención de miles de aficionados en redes sociales. Los protagonistas fueron Marcelo, Paul Pogba y Kaká, tres nombres que construyeron carreras brillantes, pero que por unos instantes volvieron a comportarse como simples admiradores frente a una leyenda del deporte: Zinedine Zidane.

Los exfutbolistas no dudaron en acercarse al icónico exjugador francés para solicitarle un autógrafo, formando una fila como cualquier aficionado que busca conservar un recuerdo especial. La escena llamó la atención por el contraste entre los protagonistas: campeones de los torneos más importantes del mundo mostrando admiración hacia otro jugador que dejó una huella imborrable en la historia del fútbol.

Las imágenes reflejaron la emoción con la que Marcelo y Pogba recibieron la firma del exmediocampista galo. “Es otra liga”, dijo Marcelo. Lejos de ocultar su entusiasmo, ambos compartieron el momento con orgullo, conscientes de que estaban frente a una figura cuya trayectoria continúa despertando respeto incluso entre quienes también alcanzaron la élite del deporte. La reacción de los presentes evidenció el lugar privilegiado que Zidane ocupa dentro del imaginario futbolístico mundial.

En pleno evento de adidas, Marcelo, Paul Pogba y Kaká se formaron para pedirle un autógrafo a Zinedine Zidane. Su reacción, justo cuando la leyenda más elegante de la historia les estaba regalando su firma, lo resume absolutamente todo.



“ES OTRA LIGA”, decían Marcelo y Pogba… pic.twitter.com/7VBUclCwfS — Invictos (@InvictosSomos) June 15, 2026

El episodio volvió a poner en relieve la dimensión de un personaje que logró triunfar tanto dentro como fuera de los terrenos de juego. Su legado como futbolista y entrenador sigue siendo una referencia para varias generaciones, al punto de que estrellas que marcaron una época continúan viéndolo como un modelo a seguir. En un evento repleto de nombres ilustres, fue Zidane quien terminó acaparando los reflectores con un gesto tan sencillo como firmar un autógrafo.

VIDEO RECOMENDADO