icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El delantero inglés volvió a ser noticia tras revelar que evalúa convertirse en pateador de la NFL. (Foto: Captura de pantalla)
El delantero inglés volvió a ser noticia tras revelar que evalúa convertirse en pateador de la NFL. (Foto: Captura de pantalla)
Por Marco Quilca León

Harry Kane sorprendió al mundo del fútbol con una confesión que parecía difícil de imaginar: después de colgar los chimpunes, le gustaría probar suerte en la NFL. El delantero del Bayern Múnich y capitán de Inglaterra contó que analiza seriamente la posibilidad de convertirse en pateador de fútbol americano. Y, casi de inmediato, un antiguo video suyo comenzó a circular nuevamente en redes sociales.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.