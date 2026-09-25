Harry Kane sorprendió al mundo del fútbol con una confesión que parecía difícil de imaginar: después de colgar los chimpunes, le gustaría probar suerte en la NFL. El delantero del Bayern Múnich y capitán de Inglaterra contó que analiza seriamente la posibilidad de convertirse en pateador de fútbol americano. Y, casi de inmediato, un antiguo video suyo comenzó a circular nuevamente en redes sociales.

La NFL compartió en sus plataformas imágenes en las que se observa a Kane pateando un balón de fútbol americano desde unas 40 yardas. El delantero logró enviar el ovoide entre los postes y la escena rápidamente cobró protagonismo en internet, especialmente después de que el inglés hablara públicamente sobre su deseo de intentar dar el salto a otro deporte.

La idea no es completamente nueva para Kane. El atacante de 33 años ya había contado en otras ocasiones su admiración por el fútbol americano y su interés en convertirse algún día en pateador. Sin embargo, ahora asegura que está dispuesto a tomárselo más en serio. “Es algo que intentaré analizar un poco más seriamente”, explicó, aunque dejó claro que cualquier decisión dependerá de cómo avance su carrera durante los próximos cinco o seis años.

¡LE PEGA DE DONDE QUIERE!



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Harry Kane probó su pegada, pero esta vez con una pelota de fútbol americano. 🏉pic.twitter.com/uZu8mB2lbk — Pablo Giralt (@giraltpablo) September 25, 2026

Kane considera que su experiencia ejecutando penales podría ayudarlo en esa eventual transición. “Lanzo penales y es una presión y una técnica muy similares”, explicó. El inglés, sin embargo, también reconoció que no sería sencillo y que, si finalmente decide intentarlo, necesitaría entre seis meses y un año de preparación específica antes de afrontar un desafío de ese nivel.

Pero el plan de Kane va incluso más allá. El delantero imagina la posibilidad de jugar en la MLS durante los últimos años de su carrera y, al mismo tiempo, intentar convertirse en pateador de una franquicia de la NFL. “Quizás si estoy en la MLS en el futuro o en algún lugar así, podría ser algo en lo que se puedan conectar las dos cosas, con las temporadas”, señaló. Por ahora, el inglés continúa enfocado en el fútbol, pero aquel video pateando un ovoide desde larga distancia demuestra que su curiosa idea no nació de la nada.

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