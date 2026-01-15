La FIFA informó este miércoles que recibió más de 500 millones de solicitudes de entradas para el Mundial de 2026, pese a la polémica creciente por los elevados precios de los boletos para el torneo que se disputará a mediados de año en Estados Unidos, Canadá y México.

En un comunicado, el organismo rector del fútbol mundial señaló que recibió solicitudes de aficionados provenientes de sus 211 asociaciones miembro y territorios.

El plazo para registrarse en el sorteo que asignará las entradas cerró el martes. La FIFA indicó que los aficionados serán notificados sobre el resultado de sus solicitudes “no antes del 5 de febrero”.

Fuera de los tres países anfitriones, la mayor demanda provino de aficionados de Alemania, Inglaterra, Brasil, España, Portugal, Argentina y Colombia.

El partido más solicitado fue el duelo entre Colombia y Portugal, que se disputará en Miami el 27 de junio, seguido por el encuentro entre México y Corea del Sur en Guadalajara el 18 de junio, y la final del Mundial, prevista para el 19 de julio en East Rutherford, Nueva Jersey -vecina de Nueva York-.

“500 millones de solicitudes de entradas en poco más de un mes es más que demanda alta, constituye una auténtica declaración de intenciones a escala mundial”, afirmó el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

“Somos conscientes de lo mucho que significa este torneo para la gente de todo el mundo y lo único que lamentamos es que el aforo de los estadios no sea ilimitado para poder recibirlos a todos”, agregó.

La FIFA ha enfrentado fuertes críticas por su política de precios para el torneo de 48 selecciones, con grupos de aficionados que calificaron los costos como “extorsivos” y “astronómicos”.