Independiente vs. Argentinos Juniors EN VIVO vía FOX Sports 2: duelo por Copa Superliga Argentina

Independiente vs. Argentinos Juniors EN VIVO este domingo (6:00 pm. EN VIVO ONLINE vía FOX Sports 2) por la Copa de la Superliga Argentina en el estadio Libertadores de América, en Avellaneda.

Independiente vs. Argentinos Juniors EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego entre Independiente vs. Argentinos Juniors este domingo 21 de abril, por la primera ronda (vuelta) de la Copa de la Superliga Argentina, en el estadio Libertadores de América, en Avellaneda, desde las 6:00 p.m. (hora peruana). Para ver partidos en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV que te presentaremos a continuación.

Fox Sports 2 transmite este duelo en Sudamérica. En Estados Unidos por TyC Sports. Streaming internacional por Fanatiz USA y Fox Play.

Independiente y Argentinos Juniors definen su pase a la siguiente etapa de este torneo, este domingo en Avellaneda. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados de este choque.

El equipo 'Rojo' del entrenador Ariel Holan sabe que tiene la obligación de hacer respetar su casa para lograr el boleto a la segunda ronda del certamen.

El partido de ida, jugado en el estadio Diego Armando Maradona, casa de Argentinos Juniors, terminó en victoria de 3-2 en favor del local.

El resultado deja la llave abierta, con leve ventaja de Independiente que debe decidir en Avellaneda y con sus hinchas una ventaja corta del 'Bicho'. El ganador de esta llave enfrentará al vencedor del cruce entre San Lorenzo y Huracán.

Independiente vs. Argentinos Juniors - horarios en el mundo

18:00 horas en Perú, Colombia, Ecuador, México y Estados Unidos (Chicago) (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2)

19:00 horas en Venezuela, Bolivia

20:00 horas en Argentina, Paraguay, Chile, Uruguay, Brasil (Sao Paulo, Río de Janeiro y Brasilia)

01:00 horas del lunes en España, Italia, Francia, Alemania

Independiente vs. Argentinos Juniors - alineaciones posibles

Independiente: M. Campaña, E. Brítez, F. Bustos, J. Figal, P. Pérez, P. Hernández, N. Domingo, J. Sánchez, S. Romero, M. Benítez, C. Domínguez.



Argentinos Juniors: L. Chávez, M. Torrén, C. Quintana, E. Gómez, D. Batallini, A. Mac Allister, F. Moyano, F. Vera, G. Hauche, M. Romero, C. Spinelli.