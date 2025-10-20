Ver Independiente del Valle vs. Atlético Mineiro EN VIVO HOY : mira la transmisión del partido en el estadio Ciudad Deportiva Independiente del Valle por la semifinal de ida de la Copa Sudamericana 2025 . ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, martes 21 de octubre de 2025, a las 7:30 p.m. (hora peruana), que son las 9:30 PM de Argentina, Paraguay y Chile; las 6:30 PM de México y las 2:30 AM de España. ¿Dónde ver? ESPN transmite el partido en Perú a través de Movistar TV, DirecTV y Claro TV. Disney Plus lo pasa en streaming para todo Latinoamérica. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

