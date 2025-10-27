Ver Independiente del Valle vs. Atlético Mineiro EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en la Arena MRV de Belo Horizonte por la semifinal de vuelta de la Copa Sudamericana 2025. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, martes 28 de octubre de 2025, a las 7:30 p.m. (hora peruana), que son las 9:30 PM de Argentina, Paraguay y Chile; las 6:30 PM de México y las 2:30 AM de España. ¿Dónde ver? ESPN transmite el partido en Perú a través de Movistar TV, DirecTV y Claro TV. Disney Plus lo pasa en streaming para todo Latinoamérica. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.
