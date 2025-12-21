Rogger Fernández
Independiente del Valle vs Barcelona SC hoy: fecha, horarios y canales TV para ver partido
Ver vs. EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en la Ciudad Deportiva Independiente del Valle por la fecha 10 del primer hexagonal de la . ¿A qué hora juegan? El duelo se disputa hoy, domingo 21 de diciembre del 2025 desde las 4:30 de la tarde (hora ecuatoriana y peruana). ¿Dónde ver? El Canal del Fútbol y Zapping son los canales que pasan el juego en Ecuador. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

