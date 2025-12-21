Independiente del Valle vs Barcelona SC hoy: fecha, horarios y canales TV para ver partido

Ver Independiente del Valle vs. Barcelolna SC EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en la Ciudad Deportiva Independiente del Valle por la fecha 10 del primer hexagonal de la LigaPro de Ecuador. ¿A qué hora juegan? El duelo se disputa hoy, domingo 21 de diciembre del 2025 desde las 4:30 de la tarde (hora ecuatoriana y peruana). ¿Dónde ver? El Canal del Fútbol y Zapping son los canales que pasan el juego en Ecuador. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

