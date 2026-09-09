Independiente del Valle vs. Flamengo EN VIVO HOY: ver transmisión del partido en el Estadio Banco Guayaquil por los cuartos de final de vuelta de la Copa Libertadores 2026. ¿A qué hora juegan? El partido comienza hoy, jueves 10 de septiembre de 2026, a las 9:30 p.m. (hora argentina), que son las 7:30 PM de Perú, las 6:30 PM de México y las 8:30 PM de Estados Unidos y Chile. ¿Dónde ver? FOX Sports y Disney+ Premium, transmiten el partido en Argentina, mientras que en Perú, Ecuador y Colombia podrás ver a través de ESPN y Disney+ Premium por cable y streaming.

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