Ver Independiente del Valle vs Inter Miami con Lionel Messi EN VIVO HOY : mira la transmisión del amistoso desde el Estadio Atanasio Banco Guayaquil. ¿A qué hora juegan? El partido se disputa hoy, jueves 26 de febrero de 2026, a las 5:00 de la tarde (hora peruana), que son las 7:00 PM de Argentina y Chile, las 4:00 PM de México y las 11:00 PM de España. ¿Dónde ver? ESPN y Disney Plus transmiten el partido en Ecuador y el resto de Sudamérica. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

