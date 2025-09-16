Ver Independiente del Valle vs Once Caldas EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el Estadio Ciudad Deportiva Independiente del Valle por el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, miércoles 17 de septiembre del 2025, a las 7:30 de la tarde (hora peruana), que son las 9:30 PM de Argentina, Chile y Paraguay y las 6:30 PM de México. ¿Dónde ver? En Perú lo pasarán por ESPN 2 y Disney Plus; mientras que en el resto de Sudamérica se podrá ver por Disney Plus. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

