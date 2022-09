Se define al campeón. Este sábado 1 de octubre, en el Estadio Mario Alberto Kempes de Argentina, Independiente del Valle vs. Sao Paulo en vivo online por la final de la Copa Sudamericana 2022. Los ecuatorianos superaron a FBC Melgar y los brasileños a Atlético Goianiense en la etapa previa, y ahora se verán las caras frente a frente por el todo o nada. La pelota rodará desde las 3:00 p.m. (hora local) y la transmisión estará a cargo de DIRECTV Sports, ESPN, FOX Sports y live streaming por DIRECTV Go, STAR Plus y Facebook Watch. Asimismo, El Comercio te traerá el minuto a minuto en directo.

