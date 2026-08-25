Independiente del Valle vs. Deportes Tolima EN VIVO HOY: ver transmisión del partido en la Ciudad Deportiva Independiente del Valle por los octavos de final de vuelta de la Copa Libertadores 2026. ¿A qué hora juegan? El partido comienza hoy, martes 25 de agosto de 2026, a las 9:30 p.m. (hora argentina), que son las 7:30 PM de Perú, las 6:30 PM de México y las 8:30 PM de Estados Unidos y Chile. ¿Dónde ver? FOX Sports y Disney+ Premium, transmiten el partido en Argentina, mientras que en Perú, Ecuador y Colombia podrás ver a través de ESPN y Disney+ Premium por cable y streaming.

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