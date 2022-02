Independiente Medellín vs. Cortuluá EN VIVO ONLINE EN DIRECTO se enfrentan en partido correspondiente a la fecha 5 de la Liga BetPlay 2022. El encuentro se jugará en el Estadio Atanasio Girardot este martes 08 de febrero desde las 18:00 (hora de Colombia) y será transmitido a través de la señal de Win Sports.

Con un inicio irregular y tras una derrota por 2-1 en la fecha pasada ante Once Calda, en condición de visita, Independiente Medellín buscará recuperar puntos perdidos cuando reciba al Cortuluá.

Medellín suma seis puntos y está a seis del líder Tolima, mientras que Cortuluá también tuvo un inicio regular y tiene cinco puntos. El duelo es clave para no alejarse más de los puestos de clasificación a torneos internacionales.

En partidos jugados por Primera División, la estadística es favorable para Independiente de Medellín. De 10 encuentros jugados, Medellín suma 7 victorias, 2 triunfos para Cortuluá y solo 1 empate.

Medellín vs. Cortuluá: horarios del partido

Perú – 18:00

Colombia – 18:00

Ecuador – 18:00

México – 18:00

Venezuela – 19:00

Bolivia – 19:00

Chile – 20:00 p.m.

Paraguay – 20:00 p.m.

Argentina – 20:00 p.m.

Uruguay – 20:00 p.m.

Brasil – 20:00 p.m.

Sabiendo que deben mejorar para no quedar más relegados, el técnico de Independiente Medellín, Julio Comesaña, indicó: “Tenemos un 50 por ciento de los puntos, ganando en casa, sin goles en contra y afuera de casa tenemos que encontrar el camino que nos lleve a los resultados”.

Con referencia al duelo ante Once Caldas, dijo: “Es prematuro determinar que el equipo cambia mucho de local a visitante, apenas estamos comenzando el campeonato, estamos en construcción y lo de este partido me gustó porque no salimos a esperar, buscamos controlar el juego”.

En referencia al duelo ante Cortuluá, Bryan Castrillón, jugador de Independiente Medellín añadió: “Todos los encuentros son difíciles, Tuluá es un gran rival que juega bien, nosotros debemos plantear lo bueno que estamos haciendo en los últimos partidos”.

Posibles formaciones de Medellín vs. Cortuluá

Medellín: L. Vásquez; J. Arboleda, V. Moreno, A. Cadavid, G. Gutiérrez; A. Arregui, J. Díaz, J. Pineda; F. Pardo, V. Hernández, L. Pons.

Cortuluá: E. Hernández; J. Pérez, J. Mina, J. Millán, F. Delgado; J. Mosquera, L. Caicedo, A. Castillo, J. Valencia, K. Valencia; L Ruíz.

