A euforia da vitória épica do Ceará em Avellaneda toma um banho de água fria com este tipo de episódio.



Mais um crime a céu aberto, num estádio de futebol.



São vários os vídeos registrando torcedores do @Independiente imitando macacos.@CONMEBOL: toma vergonha na cara! pic.twitter.com/gNPSRFvkFH