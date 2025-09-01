Caso Independiente-U. de Chile en vivo
El partido, que se disputaba en el estadio Libertadores de América, en Avellaneda, sur de Buenos Aires, estaba igualado 1-1.
Recordemos que el partido entre Independiente de Avellaneda y Universidad de Chile por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025 fue cancelado por incidentes en las tribunas cuando se disputaba el segundo tiempo.
Diez personas resultaron heridas y 90 fueron detenidas durante la batalla campal en el partido entre Independiente y U. de Chile por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025, informaron el club argentino y la policía.