Independiente del Valle vs. Corinthians: Gabriel Torres convirtió el 1-0 tras ser convalidado por el VAR En el partido por la semifinal de ida de la Copa Sudamericana entre Independiente del Valle vs. Corinthians, a los 44', Gabriel Torres convirtió el 1-0. No obstante, tuvo que esperar para celebrar ya que intervino el VAR

Independiente del Valle vs. Corinthians: Gabriel Torres convirtió el 1-0 tras ser convalidado por el VAR | Foto: Captura