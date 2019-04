Independiente del Valle vs. Unión de Santa Fe EN VIVO ONLINE vía DirecTV Sports: por Copa Sudamericana Independiente del Valle vs. Unión EN VIVO ONLINE | VER AQUÍ el partido de vuelta por la primera fase entre Independiente del Valle vs. Unión en el Estadio Atahualpa de Quito por Copa Sudamericana.

Independiente cayó en su visita a Unión pero quiere aprovechar la altura de Quito. (Foto: AFP) Independiente cayó en su visita a Unión pero quiere aprovechar la altura de Quito. (Foto: AFP)