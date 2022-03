Independiente vs. Central Córdoba EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego por la jornada 6 de la Zona B de la Copa de la Liga Profesional de Argentina, este lunes 14 de marzo desde las 19:30 horas en Perú y 21:30 horas en Argentina. La transmisión de uno de los partidos más atractivos de hoy estará a cargo de Star+(Star Plus) y Fox Sports Premium Argentina. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

Urgidos de triunfos para acercarse a los primeros lugares y no quedar relegados, Independiente y Central Córdoba se verán las caras, en lo que promete ser un vibrante enfrentamiento en Avellaneda. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Estadio Libertadores de América.

Independiente vs. Central Córdoba: horarios del partido

Si te encuentras en Argentina puedes ver el Independiente vs. Central Córdoba desde las 21:30 horas. Eso sí, aquí te contamos cuáles son los horarios en el resto del mundo para que puedas ver este partidazo por la jornada 6 de la Zona B de la Copa de la Liga Profesional.

Chile: 21:30 horas

Perú: 19:30 horas

Uruguay: 21:30 horas

Colombia: 19:30 horas

Ecuador: 19:30 horas

Estados Unidos (este): 20:30 horas

Estados Unidos (pacífico): 17:30 horas

México: 18:30 horas

España: 1:30 horas (martes 15 de marzo)

Independiente vs. Central Córdoba por Copa de la Liga: TV para ver transmisión

En Argentina, la división de la transmisión de todos los partidos de la Copa de la Liga Profesional está entre TNT Sports y Fox Sports Premium. Si te encuentras en el resto de Latinoamérica, cualquier partido de Independiente y Central Córdoba es transmitido vía ESPN, sin excepción alguna. En este caso, para ver el partido Independiente vs. Central Córdoba) puedes seguirlo a través de Star+(Star Plus) y Fox Sports Premum.

¿Dónde ver online el Independiente vs. Central Córdoba por Copa de la Liga Profesional?

Si quieres ver la transmisión online del partido entre Independiente vs. Central Córdoba deberás seguir la señal de TNT Sports Go o Star Plus). Recordemos que si los partidos de Copa de la Liga Profesional son transmitidos en territorio argentino vía TNT, solo podrás verlos a través de esa plataforma de streaming, mientras que todos los partidos que en Argentina son transmitidos vía Fox Sports Premium pueden ser vistos a través de Star Plus.

Independiente vs. Central Córdoba: formaciones probables

Independiente: Sebastián Sosa, Alex Vigo, Sergio Barreto, Joaquín Laso, Juan Manuel Insaurralde, Gastón Togni, Carlos Benavídez, Lucas Romero; Andrés Roa, Damián Batallini y Leandro Fernández. DT: Eduardo Domínguez.

Central Córdoba: Cristopher Toselli, Iván Ramírez, Fabio Pereyra, Matías Di Benedetto, Jonathan Bay, Rodrigo Montes, Matías Laba, Francisco González Metilli, Francisoc Grahl; Sebastián Ribas y Renzo López. DT: Sergio Rondina.

¿Cuándo termina la Copa de la Liga Profesional Argentina 2022?

La fecha de cierre del torneo del fútbol argentino es el próximo 22 de mayo. Recordemos que esta primera fase se ha dividido en dos grupos de 14 equipos cada uno y los 4 primeros clasifican a los cuartos de final. El primero del Grupo A choca ante el cuarto el Grupo B y los segundos con los terceros.

