Independiente de Avellaneda debutará en el Grupo 7 de la Copa Libertadores ante Deportivo Lara, este jueves (5:15 p.m. EN VIVO ONLINE por FOX Sports) en el estadio Metropolitano de Cabudare de Venezuela.

Esta será la segunda experiencia en Copa Libertadores para Deportivo Lara, que debutó en la edición de 2013 con un pobre desempeño que le relegó al último lugar de su zona, con un triunfo en seis partidos.

Pero esta vez, los larenses llegan a la cita continental con un grupo amalgamado, que se quedó a las puertas de bordar la estrella en el campeonato venezolano, y combinando experiencia y juventud.

El defensor paraguayo David Mendoza es uno de los jugadores de mayor recorrido que en el cuadro de Leo González, y todo apunta a que estará mañana en el once inicial.

Independiente vs. Deportivo Lara: horarios en el mundo



Perú - 5:15 p.m.

Argentina - 7:15 p.m.

Colombia - 5:15 p.m.

Ecuador - 5:15 p.m.

México - 4:15 p.m.

Chile - 7:15 p.m.

Estados Unidos (Florida) - 6:15 p.m.

España - 11:15 p.m.



Aunque Deportivo Lara no las ha tenido todas consigo en el arranque del torneo local, Mendoza cree que su equipo puede hacer un buen papel ante Independiente, puesto que la Copa da "otra motivación".

"Ya estamos enfocados en lo que va a ser el partido contra Independiente. Se acerca un gran reto, un partido muy exigente", dijo el paraguayo en un comunicado difundido hoy por el Lara.

El choque presenta además la posibilidad de ver al hispano-venezolano Fernando Amorebieta, que llegó a vestir la elástica de la selección Vinotinto, jugar de nuevo en una cancha del país.

Con todo, Holan ha probado un once en el que no aparece el ex jugador del Athletic de Bilbao como titular, y que tiene a Silvio Romero como única punta, con los creadores Benítez, Meza y Menéndez por detrás de él.

El entrenador argentino no podrá contar con Gastón Silva, quien padece una sobrecarga muscular, ni con el atacante Emmanuel Gigliotti, suspendido.

El directivo del Lara Silvio Ochoa dijo hoy en una rueda de prensa que el equipo está preparado para la victoria, al tiempo que alabó al "gran rival" que es Independiente.

"Pero nosotros vamos a dar lo mejor para darle mañana (jueves) una alegría a este estado", aseveró.

- Alineaciones probables:



Deportivo Lara: Carlos Salazar; Daniel Carrillo, Henri Pernia, Giacomo Di Giorgi, David Mendoza; Carlos Sierra, Jesús González, Ely Valderrey, Herlbert Soto; José Miguel Reyes y Juan Falcón.

Entrenador: Leo González.



Independiente de Avellaneda: Martín Campaña; Fabricio Bustos, Alan Franco, Nicolás Figal, Juan Sánchez Miño; Nico Domingo Fernando Gaibor; Martín Benítez, Maxi Meza, Jonathan Menéndez; Silvio Romero.

Entrenador: Ariel Holan.



Árbitro: el peruano Diego Haro, quien será asistido por sus compatriotas Michael Orue y Jesús Sánchez.

Estadio: Metropolitano de Cabudare, en estado de Lara (oeste).