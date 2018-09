Independiente vs. Estudiantes: duelo por la cuarta fecha de la Superliga Argentina Independiente vs. Estudiantes EN VIVO ONLINE: se enfrentan este domingo (11:15 am. / vía FOX Sports Premium) por la cuarta jornada de la Superliga Argentina

Independiente vs. Estudiantes: chocan en Avellaneda por la Superliga argentina. (Fotos: Prensa Independiente y Estudiantes) Independiente vs. Estudiantes: chocan en Avellaneda por la Superliga argentina. (Fotos: Prensa Independiente y Estudiantes)