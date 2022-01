Independiente vs. San Lorenzo EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego por el Grupo B del Torneo de Verano, este sábado 15 de enero desde las 7:00 p.m. (hora peruana). La transmisión de uno de los partidos más atractivos de hoy estará a cargo de Star+ (Star Plus) y Fox Sports Premium Argentina. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

Benavidez marca el 1-0 de Independiente ante Boca. (Video: TyC Sports)

Independiente y San Lorenzo, con nuevas caras en los banquillos, protagonizarán el primer duelo de la serie, en la que también se encuentra Talleres y que le tocará descansar. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Estadio Único Diego Armando Maradona.

Independiente vs. San Lorenzo: horarios del partido y canales

México - 6:00 p.m.

Perú - 7:00 p.m. Star+ (Star Plus)

Ecuador - 7:00 p.m. Star+ (Star Plus)

Colombia - 7:00 p.m. Star+ (Star Plus)

Bolivia - 8:00 p.m. Star+ (Star Plus)

Venezuela - 8:00 p.m. Star+ (Star Plus)

Paraguay - 9:00 p.m. Star+ (Star Plus)

Chile - 9:00 p.m. Star+ (Star Plus)

Argentina - 9:00 p.m. Star+ (Star Plus) y Fox Sports Premium

Uruguay - 9:00 p.m. Star+ (Star Plus)

Brasil - 9:00 p.m.

España - 1:00 a.m. (domingo 16 de enero)

Tras la salida de Julio César Falcioni del comando técnico, el ‘Rojo’ apostó por Eduardo Domínguez, que le puso punto final a su historia en Colón y asumió el desafío.

Será entonces el estreno de Domínguez al mando de Independiente y querrá ver lo plasmado en los días de entrenamiento que tiene con el grupo.

Independiente no mostrará ninguna novedad en cuando a nombres ante San Lorenzo, Más bien, del plantel, respecto al 2021, acaba de salir el delantero Silvio Romero rumbo a Fortaleza de Brasil.

De hecho, hay problemas económicos en el cuadro de Avellaneda, pero ello no le quita la esperanza a Domínguez a que la directiva haga un esfuerzo y refuerce, sobre todo, la zona del ataque.

Al frente estará San Lorenzo, que ahora está encabezado por Pedro Troglio. Al exestratega de Universitario de Deportes lo buscaron tras su cuarto título conseguido con el Olimpia de Honduras. Ilusión es lo que sobra en el ‘Ciclón’, que sueña con volver a ser protagonista del fútbol argentino.

“Puede ser que meta un éxito en San Lorenzo. Y así generaré un salto importante en mi carrera. Si eso pasa, primero voy a poder seguir dirigiendo a un club grande porque no me van a echar y, luego, me posiciono a otro nivel”, comentó Troglio en una reciente entrevista con Clarín.

En cuanto a incorporaciones en San Lorenzo, por ahora, solo está Adam Bareiro.

Independiente vs. San Lorenzo: probables alineaciones

Independiente: Álvarez, Zurita, Barreto, Laso, Ortega, Blanco, Romero, González, Soñora, Velasco y Roa. DT: Eduardo Domínguez.

San Lorenzo: Torrico, Herrera, Gattoni, Zapata, Gabriel Rojas, Ortigoza, Gordillo, Berterame, Sabella, Fernández Mercau y Cerutti. DT: Pedro Troglio.

