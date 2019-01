Independiente vs. Temperley EN VIVO ONLINE: amistoso de pretemporada en el estadio Libertadores de América

Independiente vs. Temperley EN VIVO ONLINE: juegan amistoso de pretemporada a puertas cerradas con miras al reinicio de la Superliga Argentina. El duelo está pactado para las 9:00 a.m. (hora argentina), 11:00 a.m. (hora local). El estratega de Independiente, Ariel Holan, pondrá lo mejor a disposición para el encuentro en el estadio Libertadores de América.

El partido entre Independiente vs. Temperley se disputará por pedido de Ariel Holan. El estadio Libertadores de América no contará con acceso a los hinchas debido a que es un encuentro de preparación de cara al reinicio de la Superliga Argentina.

El equipo de Avellaneda ocupa el séptimo lugar con 23 puntos, a 13 unidades del líder del certamen, su clásico rival, Racing Club. Ambos tienen quince partidos disputados.

Por otro lado, para Temperley será el tercer amistoso para los dirigidos por Cristian Aldirico en la pretemporada. El miércoles empató 0-0 ante Defensores de Villa Ramallo y el jueves se impuso 3-2 ante Sportivo Baradero. Los goles del triunfo los anotaron Agustín Sosa, Franco Capalbo y Franco Díaz.

Posible XI de Independiente

Martín Campaña; Bustos, Burdisso, Nico Figal, Gastón Silva; Pablo Hernández, Francisco Silva, Gaibor; Brian Romero, Benitez y Silvio Romero