Ver Independiente vs. U. de Chile EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el estadio Libertadores de América por el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, miércoles 20 de agosto de 2025, a las 7:30 de la noche (hora peruana), que son las 9:30 PM de Argentina, Paraguay y Chile, las 6:30 PM de México y las 2:30 AM de España. ¿Dónde ver? El partido será transmitido por DirecTV en Argentina y Sudamérica. Además, Disney Plus y ESPN también lo pasan en Chile y demás países del continente. Disney Plus en México, y Fanatiz, fuboTV y beIN SPORTS en Estados Unidos. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

