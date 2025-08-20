Independiente recibió a la U. de Chile en el Estadio Libertadores de América por el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana. El equipo de Avellaneda igualaba 1-1 con los chilenos, y de este modo, se quedaban a un gol de forzar los penales, ya que, en el partido de ida cayeron por la mínima diferencia.
Sin embargo, al inicio del complemento se desataron graves incidentes en las tribunas. Desde el sector visitante se arrojaron proyectiles, palos, fierros y hasta un inodoro, lo que provocó enfrentamientos y escenas de violencia. Además, se incendiaron butacas y se lanzaron bombas de estruendo, lo que hizo imposible continuar con el juego con normalidad.
El árbitro Gustavo Tejera decidió detener el partido mientras se intentaba controlar la situación. Jugadores y cuerpos técnicos se retiraron al vestuario, y el público local fue desalojado de manera parcial, pero la violencia no cedía y el ambiente en el estadio quedó totalmente desbordado.
Tras más de una hora de espera y análisis entre la organización, la terna arbitral y las autoridades de seguridad, se resolvió suspender el partido de forma definitiva.
Ahora la CONMEBOL deberá decidir qué sucederá con la llave: si se reprograma el encuentro, se sanciona a alguno de los clubes o se toma otra medida disciplinaria.
