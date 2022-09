Independiente vs. Unión EN VIVO ONLINE | Sigue el juego por la jornada 20 de la Liga Profesional de Argentina, este lunes 19 de septiembre desde las 5:00 p.m. (hora peruana) y 7:00 p.m. (hora argentina). La transmisión de uno de los partidos más atractivos de hoy estará a cargo de ESPN Premium, Star+(Star Plus) y ViX. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

Independiente y Unión protagonizarán en el inicio de la semana uno de los cinco partidos de la liga argentina. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Estadio 15 de Abril.

¿A qué hora juega Independiente vs. Unión?

Perú, México, Colombia y Ecuador: 5:00 p.m.

Paraguay, Chile, Bolivia y Venezuela: 6:00 p.m.

Argentina, Uruguay y Brasil: 7:00 p.m.

España: 0:00 (martes 20 de septiembre)

Independiente vs. Unión: canales del partido y cómo ver por TV

El Independiente vs. Unión será uno de los duelos más atractivos de la jornada en la liga argentina. El enfrentamiento se llevará a cabo en el Estadio 15 de Abril y será transmitido en Argentina, por ESPN Premium, ViX y Star+(Star Plus). En el resto de países Sudamérica, los canales con los derechos son Star Plus, TyC Sports y ViX, mientras que en México vía ViX, Fanatiz Mexico y TyC Sports Internacional.

Cómo llegan Independiente y Unión

Independiente de Avellaneda afrontará un nuevo desafío en la liga argentina, en un buen momento, luego de sus tres victorias consecutivas, a costa de Aldosivi, Sarmiento y Vélez Sarsfield.

El reciente triunfo fue en el marco de los octavos de final de la Copa Argentina. El ‘Rojo’ se impuso 2-0 al ‘Fortín’ y avanzó a cuartos de final del certamen, que da al campeón un boleto para la Copa Libertadores 2023.

Volviendo a lo que es la participación de Independiente en la liga argentina, en la tabla, es vigésimo primero, con veintiún unidades, a quince del líder Gimnasia La Plata.

Al frente estará Unión, que cayó 1-0 a manos de Platense en su última presentación liguera. El ‘Tatengue’, con ese tropiezo, se quedó con sus veintiséis puntos, en el decimosexto casillero.

“Creo que en el primer tiempo fue total el dominio, con muchas llegadas de gol, lamentablemente no pudimos concretar. Fue injusto irse al entretiempo perdiendo y un gol cambia todo. Nos encontramos con un Platense tirado atrás en el segundo tiempo. Te vas encontrando con esas dificultades, con una defensa muy cerrada, muy sólida”, analizó el entrenador de Unión, Gustavo Munúa, luego de la derrota ante el ‘Calamar’.

Independiente vs. Unión: formaciones probables

Unión: Sebastián Moyano, Franco Calderón, Claudio Corvalán, Diego Polenta, Federico Vera, Juan Ignacio Nardoni, Juan Carlos Portillo, Lucas Esquivel, Mauro Luna Diale, Bryan Castrillón y Jonatan Álvez. DT: Gustavo Munúa.

Independiente: Milton Álvarez, Alex Vigo, Sergio Barreto, Juan Insaurralde, Edgar Elizalde, Damián Batallini, Iván Marcone, Silvio Romero, Leandro Fernández, Tomás Pozzo y Leandro Benegas. DT: Julio Falcioni.

