Independiente y Universidad de Chile fueron descalificados de la Copa Sudamericana tras los hechos de violencia que se registraron en el partido de vuelta entre ambos equipos, disputado este miércoles en el estadio Libertadores de América, con un saldo lamentable de incidentes dentro y fuera del recinto. Con esto, Alianza Lima clasificó directo a semifinales de la Copa Sudamericana.

El Comercio pudo conocer la decisión desde fuentes de Alianza Lima y Conmebol.

El encuentro de vuelta de octavos de final, que se jugaba en Avellaneda, fue cancelado luego de violentos enfrentamientos entre aficionados que dejaron más de un centenar de detenidos, la mayoría chilenos, y casi una veintena de heridos, según reportaron las autoridades.

Los incidentes en las tribunas ocurrieron en el arranque del segundo tiempo, en el minuto 48, cuando el partido de vuelta de octavos iba 1-1. Los chilenos ganaron 1-0 en la ida.

