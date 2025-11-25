Una noticia que Portugal celebra: Cristiano Ronaldo podrá estar en el debut de su selección en el Mundial 2026 que se realizará en Estados Unidos, México y Canadá. El astro portugués había visto la roja ante Irlanda en la penúltima fecha de las Eliminatorias europeas tras golpear por la espalda al defensor Dara O’Shea, por lo que estaba en el aire una posible suspensión de dos fechas; sin embargo, le dieron solo una jornada de castigo, la misma que cumplió en la última fecha de las Eliminatorias.

El Comité de Disciplina de la FIFA informó oficialmente que la pena será de una sola fecha, derivada del codazo que significó la primera roja del goleador con su país. La decisión generó alivio porque en la previa se discutía la chance de una suspensión extensa. En tanto, los dos partidos restantes quedarán supeditados a su buena conducta.

OFICIAL: Ronaldo só foi suspenso por um jogo e pode jogar toda a fase de grupos do Mundial 2026 pic.twitter.com/3zWCptxPuu — B24 (@B24PT) November 25, 2025

Cabe recordar que en los últimos días se evaluó la posibilidad de un castigo de hasta tres encuentros, tal como marca el reglamento, lo que lo habría dejado a Portugal sin ‘CR7’ por las dos primeras fechas del Mundial. Sin embargo, el organismo aplicó un criterio más flexible y el delantero ya purgó la sanción en el 9-1 ante Armenia, quedando habilitado para enfocarse en 2026.

“De conformidad con el artículo 27 del Código Disciplinario de la FIFA, la suspensión de los dos partidos restantes se ha suspendido durante un año. Si Cristiano Ronaldo comete otra infracción de naturaleza y gravedad similares durante el período de prueba, la suspensión establecida en la decisión disciplinaria se considerará automáticamente revocada y los dos partidos restantes deberán cumplirse inmediatamente en el/los siguiente(s) partido(s) oficial(es) de la selección portuguesa. Esto se entiende sin perjuicio de las sanciones adicionales impuestas por la nueva infracción”, se lee en el comunicado oficial de FIFA

El reglamento disciplinario detalla este tipo de situaciones con firmeza. El artículo 14 del Código de la FIFA indica: “al menos tres partidos o un periodo de tiempo adecuado por agredir (se incluye propinar codazos, puñetazos, patadas o mordiscos; escupir o golpear) a un adversario u otra persona que no sea un oficial de partido”, una definición que suele ser la referencia para estas resoluciones.

¡¡¡ENORME PROBLEMA PARA PORTUGAL!!! ¡¡¡POR UN CODAZO, CRISTIANO RONALDO FUE EXPULSADO VS. IRLANDA Y SU EQUIPO PIERDE 0-2!!!



📺 Las #WCQ por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/gYpvItXWoW — SportsCenter (@SC_ESPN) November 13, 2025

La acción que desencadenó toda la polémica ocurrió a los 60 minutos del duelo que Irlanda ganó 2-0. En esa jugada, el atacante del Al-Nassr intentó zafarse de la marca de Dara O’Shea y terminó lanzando un codazo por la espalda, gesto que el árbitro sancionó con tarjeta roja directa.