Ver Inglaterra vs. Andorra EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el estadio Villa Park por la fecha 1 del Grupo K de las Eliminatorias UEFA 2026. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, sábado 6 de septiembre de 2025, a las 11:00 de la mañana (hora peruana), que son las 1:00 PM de Argentina, las 10:00 AM de México y las 6:00 PM de España. ¿Dónde ver? ESPN y Disney Plus transmiten en Sudamérica, Sky Sports lo pasa en México, VIX y FOX Sports en Estados Unidos. Y en España, lo televisa RTVE, fuboTV y Movistar+. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

