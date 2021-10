Inglaterra vs. Andorra EN VIVO por Directv Sports será emitido este sábado 9 de octubre a partir de la 1:45 p. m. (hora peruana) por la fecha 7 del Grupo I de las Eliminatorias Qatar 2022 . Además de ello, el cotejo será también compartido por Directv GO y TUDN , mientras que podrás seguir todas las incidencias, con videos al instante, a través de este minuto a minuto.

El encuentro se desarrollará en el Estadio Nacional de Andorra y contará con la presencia de una terna arbitral femenina. La ucraniana Kateryna Monzul será la jueza principal, mientras que sus compatriotas Maryna Striletska y Svitlana Grushko la asistirán. En el VAR estará la francesa Stéphanie Frappart.

La selección de Inglaterra se mantiene a paso firme en las Eliminatorias Qatar 2022 y no sabe de derrotas en los seis duelos disputaros a lo largo del proceso clasificatorio. El equipo dirigido por Gareth Southgate está cerca de asegurar un boleto directo a la Copa del Mundo, pero no pueden confiarse.

En la última jornada, solo pudieron obtener un 1-1 frente a Polonia, aunque el resultado por ahora no puso en riesgo el primer lugar que tienen. No obstante, deben volver a la senda del triunfo para evitar que los demás seleccionados se acerquen, aunque el comando técnico inglés parece mantenerse firme en la idea de rotar el plantel.

Según informaron en Inglaterra, Ollie Watkins tiene posibilidades de ser titular, compartiendo roles con Raheem Sterling y Jack Grealish. Recordemos que hasta ahora, el máximo artillero del combinado es Harry Kane, con cinco celebraciones en total, mientras que Jesse Lingard lo sigue algo lejos, con dos tantos.

Por su parte, la selección de Andorra está al borde de la eliminación, dado que solo tienen 3 puntos hasta ahora. La única victoria que lograron en el grupo fue ante San Marino, con un doblete de Marc Vales. En los cinco juegos restantes hasta ahora, solo tropezaron y en varias ocasiones con goleadas en contra.

Precisamente, la derrota más abultada que sufrieron fue ante Inglaterra, con un 4-0 en contra. Esta vez tendrán que mejorar su propuesta defensiva y confiar en la eficacia que puedan tener Joan Cervós y Cucu en el ataque, para soñar con dar la sorpresa. De no ganar, Andorra podría quedar matemáticamente eliminada si Albania logra vencer a Hungría.

Inglaterra vs. Andorra: historial

A lo largo de la historia, los partidos Inglaterra vs. Andorra han sido pocos y el combinado inglés ha sabido imponer su poderío futbolístico. En los seis encuentros registrados, ‘The Three Lions’ ganaron cada uno de los duelos, nunca recibieron goles y solo en una ocasión no celebraron una goleada.

05-09-2021: Inglaterra 4-0 Andorra - Eliminatorias

10-06-2009: Inglaterra 6-0 Andorra - Eliminatorias

06-09-2008: Andorra 0-2 Inglaterra - Eliminatorias

28-03-2007: Andorra 0-3 Inglaterra - Eurocopa

02-09-2006: Inglaterra 5-0 Andorra - Eurocopa

Inglaterra vs. Andorra: posibles alineaciones

Inglaterra: Sam Johnstone; Kieran Trippier, John Stones, Tyrone Mings, Ben Chilwell; Mason Mount, Jordan Henderson, Phil Foden; Raheem Sterling, Ollie Watkins y Jack Grealish.

Andorra: Josep Gomes; Jordi Rubio, Emili García, Max Llovera, Marc García; Álex Martínez, Marc Pujol, Marc Rebés, Sergio Moreno, Joan Cervós y Cucu.

